Meteo Campania torna l’anticiclone | sole e temperature fino a 30 gradi tra giovedì e venerdì

Da 2anews.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì a venerdì, il tempo in Campania sarà caratterizzato da sole e temperature fino a 30 gradi, con assenza di pioggia. L’anticiclone africano ha rafforzato la stabilità atmosferica, portando un graduale aumento delle temperature. Nel fine settimana, le previsioni indicano un possibile ulteriore rialzo termico.

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Giornate all’insegna della stabilità atmosferica secondo le ultime previsioni meteo Campania. Nessuna pioggia in vista e temperature in graduale aumento grazie al rinforzo dell’anticiclone africano, che nel fine settimana potrebbe portare un ulteriore rialzo termico. Meteo Campania Tempo stabile e clima gradevole sulla Campania nelle prossime 48 ore. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente soleggiate su gran parte della regione, con poche nubi e assenza di precipitazioni. La giornata di giovedì sarà contraddistinta da condizioni di tempo stabile su tutto il territorio regionale. Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso, senza particolari fenomeni associati. 🔗 Leggi su 2anews.it

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