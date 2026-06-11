Da giovedì a venerdì, il tempo in Campania sarà caratterizzato da sole e temperature fino a 30 gradi, con assenza di pioggia. L’anticiclone africano ha rafforzato la stabilità atmosferica, portando un graduale aumento delle temperature. Nel fine settimana, le previsioni indicano un possibile ulteriore rialzo termico.

Giornate all’insegna della stabilità atmosferica secondo le ultime previsioni meteo Campania. Nessuna pioggia in vista e temperature in graduale aumento grazie al rinforzo dell’anticiclone africano, che nel fine settimana potrebbe portare un ulteriore rialzo termico. Meteo Campania Tempo stabile e clima gradevole sulla Campania nelle prossime 48 ore. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente soleggiate su gran parte della regione, con poche nubi e assenza di precipitazioni. La giornata di giovedì sarà contraddistinta da condizioni di tempo stabile su tutto il territorio regionale. Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso, senza particolari fenomeni associati. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, torna l’anticiclone: sole e temperature fino a 30 gradi tra giovedì e venerdì

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Avvio di settimana instabile, poi torna lanticiclone

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