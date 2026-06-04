Meteo anticiclone protagonista | temperature fino a 30 gradi nel fine settimana

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un vasto anticiclone sta portando temperature fino a 30 gradi nel fine settimana sull’Italia. La presenza di questa alta pressione garantisce condizioni di stabilità atmosferica sulla Sicilia, con tempo prevalentemente soleggiato. La massa di aria calda e stabile si manterrà sull’area, influenzando le previsioni meteorologiche. Nessuna precipitazione significativa è prevista nel corso del fine settimana, con le temperature che restano elevate anche nelle zone più interne dell’isola.

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La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull’Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato. Nelle ore pomeridiane si assisterà allo sviluppo di qualche innocua nube cumuliforme sulle zone interne e montuose, destinata a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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