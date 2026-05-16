Meteo ultime ore di maltempo poi arriva l’anticiclone | temperature fino a 30 gradi

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, il maltempo ha interessato diverse regioni italiane, portando piogge e neve fuori stagione. Sono state segnalate abbondanti precipitazioni e temperature più basse rispetto alla norma, in alcuni casi vicine alla neve a quote basse. Nei prossimi giorni, le perturbazioni dovrebbero lasciare spazio a un anticiclone che farà risalire le temperature, con massime che raggiungeranno i 30 gradi. La situazione meteorologica sta quindi cambiando, portando a condizioni più stabili e calde.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Piogge e neve fuori stagione sull’Italia. L’Italia si prepara a lasciarsi alle spalle una fase di maltempo particolarmente intensa e anomala per il mese di maggio. Nelle ultime ore il Paese è stato interessato da condizioni meteo tipiche più dell’autunno o addirittura dell’inverno, con nevicate abbondanti sulle Alpi fino a quota 1400 metri e fiocchi comparsi anche sulle cime dell’Appennino. Secondo i meteorologi, le prossime 24 ore saranno ancora caratterizzate da instabilità diffusa prima dell’arrivo di un deciso miglioramento. Ancora temporali e rovesci su molte regioni. Gli esperti spiegano che l’Italia continuerà a risentire dell’influenza di una saccatura fredda proveniente dal Nord Atlantico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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