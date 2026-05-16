Meteo ultime ore di maltempo poi arriva l’anticiclone | temperature fino a 30 gradi

Nelle ultime ore, il maltempo ha interessato diverse regioni italiane, portando piogge e neve fuori stagione. Sono state segnalate abbondanti precipitazioni e temperature più basse rispetto alla norma, in alcuni casi vicine alla neve a quote basse. Nei prossimi giorni, le perturbazioni dovrebbero lasciare spazio a un anticiclone che farà risalire le temperature, con massime che raggiungeranno i 30 gradi. La situazione meteorologica sta quindi cambiando, portando a condizioni più stabili e calde.

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