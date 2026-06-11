Meta licenzia un terzo dei dipendenti | lavoratori sostituiti dagli algoritmi
Meta ha confermato il licenziamento di 33 dipendenti italiani, tra cui quattro dirigenti. La decisione riguarda circa un terzo del personale in Italia e avviene in un contesto di ridimensionamento della forza lavoro. I lavoratori coinvolti sono stati sostituiti da algoritmi e tecnologie automatizzate. La società non ha modificato la sua posizione, mantenendo la decisione di ridurre il personale nel paese.
Milano – Meta non fa marcia indietro e conferma il licenziamento di 33 dipendenti italiani, tra cui quattro dirigenti. Un taglio di circa un terzo degli organici del colosso dei social in Italia, nell’ambito del piano di licenziamenti a livello globale: quasi tutti lavorano nell’avveniristica sede in piazza Missori a Milano, mentre alcuni usufruiscono di uno smart working totale. Per questo per oggi i sindacati hanno convocato un’assemblea con i dipendenti, che probabilmente porterà all’apertura dello stato di agitazione. Un braccio di ferro dovuto alla “scarsa disponibilità al dialogo” da parte della multinazionale, che negli ultimi incontri con i sindacati ha motivato i tagli come necessari per la sostenibilità economica dell’azienda e non avrebbe aperto alla possibilità di una ricollocazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Meta e la crisi Tech: perché licenziano se i profitti sono record
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