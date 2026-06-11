Meta licenzia un terzo dei dipendenti | lavoratori sostituiti dagli algoritmi

Notizia in breve

Meta ha confermato il licenziamento di 33 dipendenti italiani, tra cui quattro dirigenti. La decisione riguarda circa un terzo del personale in Italia e avviene in un contesto di ridimensionamento della forza lavoro. I lavoratori coinvolti sono stati sostituiti da algoritmi e tecnologie automatizzate. La società non ha modificato la sua posizione, mantenendo la decisione di ridurre il personale nel paese.