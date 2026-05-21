Meta licenzia un terzo dei dipendenti italiani la maggior parte a Milano
Meta ha annunciato il licenziamento di circa un terzo dei dipendenti in Italia, con la maggior parte delle riduzioni che riguardano la sede di Milano. La società ha comunicato di aver avviato un piano globale di riduzione del personale, che coinvolge anche il nostro paese. La decisione interessa diverse aree operative e coinvolge un numero significativo di lavoratori italiani. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.
Un terzo dei dipendenti di Meta (Facebook) in Italia verrà licenziato. Lo fa sapere la società che ha messo a punto un piano globale di tagli del personale che tocca da vicino il nostro Paese, ma soprattutto Milano. Sono, infatti, 33 i lavoratori italiani (su 100) che verranno lasciati a casa, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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