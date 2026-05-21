Quando l’intelligenza artificiale ti licenzia | esseri umani sostituiti dagli algoritmi

Il 21 maggio 2026 si è verificato un nuovo episodio di licenziamenti nel settore tecnologico a Milano, causati dall’utilizzo di intelligenza artificiale. Le decisioni sono state prese da sistemi automatizzati e algoritmi, e hanno portato alla perdita di posti di lavoro per alcuni dipendenti. Le aziende coinvolte hanno adottato questa tecnologia in risposta a esigenze di efficientamento, con decisioni che sono state comunicate ai lavoratori attraverso procedure standardizzate. Le ripercussioni si sono estese anche alle imprese italiane collegate a quelle all’estero.

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Milano, 21 maggio 2026 – L’intelligenza artificiale è tra i fattori alle radici di una nuova ondata di licenziamenti nel settore tech a Milano, con decisioni prese dall’altra parte del mondo che si ripercuotono sull’occupazione in Italia. Partiamo dall’ultimo caso emerso, quello dei licenziamenti del colosso Meta che, nell’ambito di un piano che prevede un taglio di ottomila dipendenti a livello globale, ieri ha messo sul tavolo una procedura di licenziamento collettivo per 33 persone in Italia, principalmente nella sede milanese in piazza Missori. Una decisione, si apprende da fonti sindacali, che si traduce nella riduzione di quasi un terzo della forza lavoro nel nostro Paese, dove attualmente la big tech conta 116 dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando l’intelligenza artificiale ti licenzia: esseri umani sostituiti dagli algoritmi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trilionari dellIntelligenza Artificiale e la rivolta degli esclusi Sullo stesso argomento Leggi anche: Venezia, un’azienda licenzia tutti i 37 lavoratori: sostituiti dall’intelligenza artificiale Multinazionale statunitense licenzia 37 dipendenti in Italia: saranno sostituiti con l’intelligenza artificialeSta facendo discutere la decisione della multinazionale statunitense InvestCloud di chiudere la sede italiana di Marghera, alle porte di Venezia,... Ora che c'è l'intelligenza artificiale, Mythos, AI superdotate che rilevano bug mai visti prima, nel reparto IT succede più o meno questo quando arrivano le comunicazioni di Security #redhotcyber #meme4cyber #meme #comico #cyber #hacking #hac x.com Quando la voce diventa proprietà intellettuale: il marchio sonoro nell'era dell'intelligenza artificialeIl deposito del marchio sonoro della voce di Giusy Ferreri apre nuove tutele contro deepfake e voice cloning nell’era dell’AI. tomshw.it L’intelligenza artificiale e l’arte difficile di non farsi incantare#InTendenza – A Linkontro l’intelligenza artificiale è uscita dal recinto della tecnologia per diventare una questione di responsabilità, governance e cultura ... repubblica.it