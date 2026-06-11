Messico-Sudafrica | analisi tattica del match inaugurale dei Mondiali

Il match tra Messico e Sudafrica ha aperto i Mondiali 2026, con entrambe le squadre che si sono affrontate in campo. La partita è iniziata con un ritmo intenso, con occasioni da entrambe le parti. Il primo tempo si è concluso con un pareggio senza reti. Nel secondo tempo, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, portando il risultato finale sullo 0-0.

L’angolo della partita. L’incontro tra Messico e Sudafrica segna l’avvio dei Mondiali 2026, una sfida attesa con grande entusiasmo. Il ct messicano Javier Aguirre ha scelto di schierare Raul Jimenez come punta centrale, relegando il milanista Santiago Gimenez in panchina. Questa decisione apre a interessanti dinamiche in attacco, visto il ruolo vitale di Jimenez nella manovra offensiva, un giocatore con esperienza internazionale che potrebbe costituire un punto di riferimento fondamentale per la squadra. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, il Messico si presenterà con un 4-3-3, il quale prevede l’inserimento di Gilberto Mora, in ballottaggio con Fidalgo, come mezzala assieme a Gutierrez e Lira. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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