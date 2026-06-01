A dieci giorni dall’inizio dei Mondiali, il Sudafrica ha posticipato la partenza, dovendo affrontare il match inaugurale contro il Messico. Sono ancora incerti i dettagli sulla partecipazione dell’Iran, dopo che le autorità messicane hanno negato i visti alla nazionale sudafricana. La situazione crea tensioni e ritardi nelle organizzazioni, con l’incognita sulla presenza di alcune squadre ancora irrisolta.

Meno dieci al mondiale 2026 e nuova grana da risolvere in fretta, alla vigilia di un torneo che ha già regalato problemi su problemi, la questione-Iran su tutti: i visti per la nazionale sudafricana negati dalle autorità messicane. Non ci sono problemi politici dietro a questo pasticcio, ma un errore commesso dai dirigenti dei Bafana Bafana: hanno consegnato la lista dei nominativi fuori tempo massimo. Alla fine, si troverà una soluzione, ma intanto la vicenda ha costretto la nazionale sudafricana, guidata dal belga Hugo Broos, a rinviare la partenza per il Messico e ha creato malumori all’interno del gruppo, nel classico rimpallo delle responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, caos visti a 10 giorni dal via: il Sudafrica ritarda la partenza, deve giocare il match inaugurale col Messico. E resta l’incognita Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rural girl is actually a kung fu master! Mocked at the match, she KOs all opponents in 3 seconds!

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, l’Iran chiede alla FIFA di giocare le partite in MessicoIl ministro dello sport iraniano ha comunicato che il governo ha avviato negoziati con la FIFA per discutere la possibilità di far disputare le...

Iran ai Mondiali 2026: la Federcalcio tratta con la FIFA per giocare in Messico e non negli USAL'Iran ai Mondiali 2026 sta negoziando con la FIFA per disputare le partite del Gruppo G in Messico anziché negli Stati Uniti.

Temi più discussi: Mondiali 2026, caos Iran: gli Usa non concedono i visti alla nazionale a meno di tre settimane dall’esordio; Mondiali 2026 negli Usa dai mancati visti ai giocatori dell'Iran allo stop ai tifosi del Congo per l'Ebola; Italia ripescata ai Mondiali, Trump boccia l’Iran e ci fa sperare: Sorprese possibili. E la Rai chiama a raccolta le sue stelle; Zampolli insiste sul ripescaggio dell'Italia ai Mondiali: A Trump non sono piaciute le condizioni dell'Iran.

Mondiali, caos visti a 10 giorni dal via: il Sudafrica ritarda la partenza, deve giocare il match inaugurale col Messico. E resta l’incognita IranI Bafana Bafana senza visti per il Messico per un errore dei dirigenti: caos a 10 giorni dal via dei Mondiali 2026, tra incognite e polemiche ... ilfattoquotidiano.it

Mondiali, Sudafrica come l’Iran: l’allarme visti che imbarazza la Fifa. Le accuse di sabotaggio e i rimpianti dell’ItaliaMondiali, Sudafrica come l’Iran: l’allarme visti che imbarazza la Fifa. Le accuse di sabotaggio e i rimpianti dell’Italia ... sport.virgilio.it

il #Milan è nel caos dirigenziale, ma c'è un possibile ritorno di fiamma per Jean Philippe #Mateta convocato per il Mondiale valutazione sotto i 25 milioni di euro - con un solo anno di contratto - può essere un'opzione visto che i rossoneri ne acquisteranno x.com