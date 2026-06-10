Messico-Sudafrica | analisi tattica per l’apertura del Mondiale

L’angolo della partita. La partita inaugurale della Coppa del Mondo 2026 si svolgerà nello storico Stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa del Messico affronteranno il Sudafrica. Questo incontro non è solo un evento per le squadre, ma rappresenta un momento cruciale per il Messico che punta a consolidare la propria posizione nel Gruppo A, assieme alla Repubblica Ceca e alla Corea del Sud. Nonostante il Messico non abbia dovuto passare attraverso le qualificazioni, ha dimostrato un buon stato di forma nelle amichevoli precendenti, conquistando tre vittorie consecutive. Questo slancio potrebbe rivelarsi fondamentale contro un Sudafrica che, pur avendo superato bene il turno di qualificazione, arriva all’appuntamento con interrogativi sulla propria forma recente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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