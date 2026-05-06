Mercato Inter Oaktree stanzia un budget da 40 milioni di euro per rinforzare la rosa! E le possibili cessioni…

Oaktree ha stanziato un budget di 40 milioni di euro per l'Inter, destinato a rafforzare la rosa. La società ha in programma un aggiornamento della squadra e ha in programma due cessioni a giugno. Marotta e Ausilio gestiranno le operazioni di mercato, con l'obiettivo di migliorare la formazione. La cifra a disposizione potrebbe essere utilizzata anche per eventuali acquisti.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Marotta e Ausilio avranno 40 milioni di euro a disposizione per rinforzare la rosa: due possibili cessioni a giugno. L’ Inter è già proiettata verso la programmazione della prossima stagione. Mentre la proprietà Oaktree celebra il tricolore, la dirigenza nerazzurra sta definendo le strategie finanziarie per mantenere alto il livello di competitività della rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter e il budget Oaktree: pronti 40-45 milioni per rinforzare la squadra campione. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, la dirigenza potrà contare su un tesoretto iniziale derivante dall’attivo di bilancio dell’esercizio ’24-25.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Oaktree stanzia un budget da 40 milioni di euro per rinforzare la rosa! E le possibili cessioni… Notizie correlate Leggi anche: Dalla Champions il budget per il mercato: pronti 65-70 milioni per rinforzare la rosa Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. Altri aggiornamenti Si parla di: Inter, Oaktree stanzia il budget per il mercato con una strategia chiara. Inter, dopo lo scudetto cambia tutto per il mercato! Il piano di OaktreeL'Inter sta già ragionando sul futuro e sta programmando la finestra di mercato per colpi mirati a rinforzare la squadra: il piano di Oaktree. spaziointer.it videoTUTTI TRISTI, come mai? MERCATO INTER: sarà RIVOLUZIONE? Da SVILAR a DIABY: OAKTREE cambia rottaTantissimi i nomi accostati ai nerazzurri che, tra nuove idee e partenze preventivate, dovrà mettere mano con decisione alla rosa campione d'Italia. fcinternews.it