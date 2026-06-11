Mercato Inter testa alla difesa | dopo i tanti rumors si punta ai rinnovi di Bastoni e Bisseck Ecco i dettagli

Da internews24.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha avviato le trattative per rinnovare i contratti di Bastoni e Bisseck, incontrando i loro rappresentanti. La società vuole consolidare la difesa, cercando di evitare che altri club si interessino ai due giocatori. Le discussioni sono in corso e riguardano i termini dei nuovi accordi, con l’obiettivo di mantenere entrambi nella rosa nerazzurra.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra ha incontrato i procuratori dei due centrali per blindarli e allontanare le sirene di mercato. L’ Inter punta a blindare il proprio reparto arretrato. Oltre a lavorare sull’arrivo di Oumar Solet dall’Udinese, per il quale c’è stato un incontro due giorni fa tra il direttore sportivo Piero Ausilio e Gianluca Nani, la dirigenza nerazzurra ha incontrato ieri Tullio Tinti e Giovanni Branchini, agenti rispettivamente di Alessandro Bastoni e Yann Bisseck. La chiara volontà del club di viale della Liberazione è quella di trattenere entrambi i calciatori e, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, discutere anche di eventuali prolungamenti contrattuali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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