L’Inter punta a blindare i propri difensori, con un focus particolare su Bastoni e Bisseck. La squadra si sta concentrando su un rafforzamento della linea difensiva, cercando di evitare che i giocatori più promettenti vengano portati via. Dopo una stagione ricca di successi, il club si impegna a mantenere i propri talenti, rafforzando le strategie di tutela dei giocatori più richiesti sul mercato.

Un muro per tenersi i muri (difensivi). L’annata ricca di allori ha messo in luce i gioielli di casa e ora l’Inter si trova nella posizione di doversi proteggere dalle lusinghe che arrivano per i giocatori più forti. In particolare la retroguardia rischia di essere molto diversa il prossimo anno. Innanzitutto per gli addii già programmati a parametro zero: Yann Sommer tra i pali, Acerbi al centro, il jolly Darmian. Ci sono poi giocatori come Alessandro Bastoni e Yann Bisseck i cui accordi sono “blindati“, ma ai quali agenti sono arrivate diverse telefonate. Già prima di chiudere l’annata, Bastoni è stato al centro dell’interesse del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Inter si arrocca in difesa. Assalto a Bisseck e Bastoni

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