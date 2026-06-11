Meloni | Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca

Il governo italiano conferma il sostegno all’Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione su Mosca. In una dichiarazione, il governo afferma che questa linea è l’unico modo per aprire una stagione negoziale. La posizione è rimasta invariata, sottolineando l’impegno a sostenere la difesa ucraina senza variazioni. Nessuna indicazione su possibili cambi di strategia o iniziative diplomatiche specifiche.

"Guardiamo al futuro europeo dell'Ucraina come a un elemento importante della sicurezza continentale. L'Ucraina dovrà continuare nel percorso di riforme e nel rafforzamento dello stato di diritto. Il percorso di adesione dovrà proseguire nel rispetto del principio del merito e di parità di trattamento tra i Paesi candidati". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera, nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. "Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera, nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, parlando del negoziato con Russia e Ucraina per la fine della guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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secondo voi l'italia, che fa parte dell'alleanza occidentale, dovrebbe sostenere questi paesi dell'alleanza, tipo gli usa, che fanno palesi violazioni del diritto internazionale o dovrebbe non sostenerli e cacciarli dall'alleanza reddit

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