Meloni frena sul gas russo | Capisco Descalzi ma la pressione economica su Mosca è il metodo più efficace per la pace - VIDEO

Durante un evento pubblico, il presidente del consiglio ha commentato sulla questione del gas proveniente dalla Russia, riconoscendo il punto di vista di un dirigente di una grande azienda energetica. Ha però affermato che la pressione economica rappresenta il metodo più efficace per favorire la pace. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute molto delle strategie energetiche e delle relazioni con Mosca in ambito internazionale.

Meloni risponde all'ad di Eni e attacca nuovamente Mosca Giorgia Meloni frena sul gas russo, e al Vinitaly, durante un punto stampa ha dichiarato: "De Scalzi è un operatore del settore e ha il dovere di porre le questioni per come le vede. Io continuo a sperare che qualora il problema dovesse.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni frena sul gas russo: "Capisco Descalzi ma la pressione economica su Mosca è il metodo più efficace per la pace" - VIDEO Meloni, sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione"Descalzi è un operatore del settore", capisco il suo punto di vista, "io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo...