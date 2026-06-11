Nel giorno dell’anniversario della morte di Enrico Berlinguer, la presidente del Consiglio ha ricordato le sue idee come “forti” e non soggette al timore del confronto. La commemorazione si è svolta con un messaggio pubblico in cui si evidenzia l’importanza delle convinzioni robuste e del dibattito aperto. La presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini ha accompagnato l’omaggio, sottolineando il valore delle idee di Berlinguer nel panorama politico italiano.

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a una delle figure più importanti della storia politica italiana, sottolineando il valore del rispetto reciproco tra avversari politici e il ruolo del confronto democratico. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Meloni ha ricordato Berlinguer come “un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica”, evidenziando il contributo che il leader comunista ha dato al dibattito pubblico e alla vita democratica del Paese. Nel suo intervento, la premier ha richiamato anche un episodio simbolico della politica italiana, ricordando il gesto compiuto da Giorgio Almirante, che volle rendere omaggio al feretro di Berlinguer dopo la sua morte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni ricorda Berlinguer: “Le idee forti non temono il confronto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michele Emiliano in versione amarcord: «Mio padre era fascista». E sui funerali di Berlinguer ricorda il silenzio rispettoso per AlmiranteMichele Emiliano ha ricordato che suo padre era fascista e ha parlato dei funerali di Berlinguer, sottolineando il silenzio rispettoso per Almirante.

Francesco Chiofalo a Belve: "Vorrei fare il sindaco di Roma. Ho tante idee forti"Durante l'ultima puntata di “Belve”, è stato ospite Francesco Chiofalo, influencer romano noto per aver partecipato a programmi televisivi come...

Temi più discussi: Meloni ricorda Berlinguer Le idee forti non temono il confronto; Meloni ricorda Enrico Berlinguer: Protagonista della storia politica della Repubblica; Meloni omaggia Berlinguer (e Almirante); Ricomporre i frammenti per battere questa destra.

Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, voglio ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, Enrico Berlinguer. Ricordo anche il gesto x.com

Berlinguer, Meloni: si può fare politica senza demonizzare avversarioRoma, 11 giu. (askanews) – Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, voglio ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei ... askanews.it

Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama RanucciRanucci accusa il ministro sul caso Minetti a Rete 4 e Meloni: Spettacolo indegno. FdI riceve l'ordine di disertare la trasmissione Mediaset. Continua il massacro contro Nordio sulla grazia. La Rai ... ilfoglio.it