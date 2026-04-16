Francesco Chiofalo a Belve | Vorrei fare il sindaco di Roma Ho tante idee forti

Durante l'ultima puntata di “Belve”, è stato ospite Francesco Chiofalo, influencer romano noto per aver partecipato a programmi televisivi come Temptation Island, Uomini e Donne e Pupe e Secchioni. In questa occasione, ha dichiarato di avere l’intenzione di candidarsi come sindaco di Roma e di possedere molte idee forti sul futuro della città.

Francesco Chiofalo, influencer romano, ex concorrente di Temptation Island, Uomini e Donne e Pupe e Secchioni, è stato tra gli ultimi ospiti della trasmissione “Belve”.Intervistato da Francesca Fagnani, Chiofalo ha dichiarato che gli piacerebbe diventare sindaco di Roma: “Lei ha scritto - ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

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