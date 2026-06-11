Le opposizioni rimangono divise, impedendo una posizione unitaria contro il governo. La frammentazione ostacola la possibilità di un fronte compatto, rendendo difficile un’azione comune. Nel frattempo, il rapporto tra i partiti e Kiev sembra influenzare le dinamiche politiche interne, contribuendo a mantenere le tensioni tra le forze politiche. La continuità del governo, dunque, appare garantita dalla mancanza di un fronte oppositore coeso e dalla presenza di questioni aperte legate alla politica internazionale.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL conferma la stabilità economica su cui Meloni basa la sua strategia di continuità. Fonte Eurostat? Meloni punta alla continuità durante l’assemblea di Confcommercio a Roma. La presidente del Consiglio ha dichiarato davanti ai rappresentanti di Confcommercio, mercoledì 10 giugno, che l’azione del governo è solo all’inizio e non si prevede alcuna interruzione del percorso intrapreso. Durante l’incontro avvenuto nella capitale, Meloni ha espresso la volontà di proseguire con decisione nel proprio mandato. Mentre il governo mostra una direzione chiara, il delle opposizioni appare frammentato e caratterizzato da posizioni distanti tra loro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni punta alla continuità: le opposizioni restano frammentate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni: Pronta a confrontarmi con le opposizioni a Palazzo Chigi

Notizie e thread social correlati

Matarrese SpA, sequestrate le azioni: la difesa punta alla continuitàNelle ultime ore, sono state sequestrate le azioni di Matarrese SpA, coinvolta in un procedimento giudiziario.

Scontro alla Camera, le opposizioni chiedono Meloni in AulaNell'Aula della Camera si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti dell'opposizione e quelli della maggioranza.

Argomenti più discussi: Il piano di Meloni: urne nell'autunno 27 e manovra anticipata; Sondaggi politici, continua la crisi di Pd e Lega: ora Vannacci ha quasi ripreso Salvini.

Giorgia Meloni: Inutili i soldi alla difesa se non difendiamo le imprese. Modena? L'integralismo islamico può essere un pericolo realeUn lungo intervento a tutto campo quello della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione Mattino Cinque su Canale 5. msn.com

Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaGiro di incontri tra i leader del centrosinistra nella formazione Pd-M5S-Avs. Dopo l'informativa della premier Giorgia Meloni alla Camera, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno avuto un breve faccia a ... repubblica.it