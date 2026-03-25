Nell'Aula della Camera si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti dell'opposizione e quelli della maggioranza. Le opposizioni hanno richiesto la presenza della presidente del Consiglio in Aula per affrontare alcuni temi. La discussione si è intensificata, portando a momenti di tensione tra i gruppi politici presenti. La seduta si è protratta con confronti serrati tra i parlamentari coinvolti.

AGI - È scontro nell'Aula della Camera tra opposizioni e maggioranza. Ma a surriscaldare il clima è in particolare l'intervento del capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami che, alla richiesta delle forze di minoranza di un' informativa urgente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni - dopo la sconfitta al referendum e alla luce di "una crisi politica evidente, lei ha il dovere di venire in Aula", ha detto la capogruppo dem Chiara Braga, "non possiamo accontentarci di quelle dimissioni tardive ", ha aggiunto riferendosi a Delmastro e Bartolozzi e sottolineando lo stallo su Santanchè - ha scandito di "non accettare lezioni da chi prende a martellate i poliziotti" o "da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontro alla Camera, le opposizioni chiedono Meloni in Aula

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