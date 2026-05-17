Matarrese SpA sequestrate le azioni | la difesa punta alla continuità

Nelle ultime ore, sono state sequestrate le azioni di Matarrese SpA, coinvolta in un procedimento giudiziario. La società si trova ora sotto la supervisione di un amministratore giudiziario nominato dal tribunale. La difesa ha dichiarato di voler mantenere attiva la produzione e di puntare alla continuità aziendale. Resta da capire come l’amministratore giudiziario intenderà gestire le attività e garantire il funzionamento senza interference esterne. La situazione si sviluppa in un quadro legale ancora da definire completamente.

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? Domande chiave Come potrà l'amministratore giudiziario garantire la continuità produttiva della Matarrese?. Chi sono i responsabili delle operazioni finanziarie ora sotto indagine?. Quali rischi concreti corre il tessuto economico locale con questo sequestro?. Come influirà la gestione di Vincenzo Civita sui contratti già firmati?.? In Breve Amministratore giudiziario Vincenzo Civita garantisce la continuità operativa della Matarrese SpA.. Legale Domenico Di Terlizzi punta alla tutela del valore aziendale e dei contratti.. Indagini della Procura di Bari riguardano la gestione della holding IM.CO SpA.. Il provvedimento mira a proteggere i rapporti lavorativi e le catene di fornitura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matarrese SpA, sequestrate le azioni: la difesa punta alla continuità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inchiesta Matarrese, la nota della società: "Sequestro azioni per preservare valore dell'azienda"La Matarrese spa, attraverso il proprio difensore, l'avvocato Domenico Di Terlizzi, interviene in merito alle notizie diffuse in questi giorni, che... Sassello, Scasso punta alla continuità: nuovi nomi per la Giunta? Cosa scoprirai Chi sono i due nuovi profili scelti per sostituire gli assessori? Come influirà l'esperienza di Marina Lombardi sulla nuova giunta?... Bancarotta fraudolenta società Matarrese, gip 'danneggiati i creditori'Ruota attorno al ruolo della spa Strade e Condotte, una delle società del gruppo Matarrese, l'inchiesta della Procura di Bari per cui oggi sono state sequestrate il 100% delle quote (pari a 7,3 milion ... ansa.it Bancarotta fraudolenta, sequestrate quote a società MatarreseNotificato dalla Finanza invito a rendere interrogatorio preventivo. Sequestro per oltre 7 milioni. Nell'inchiesta coinvolte 14 persone: si indaga per bancarotta fraudolenta ... rainews.it