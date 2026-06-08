Ucraina | l’UE scommette su 90 miliardi per sostenere Kiev

L’Unione Europea ha annunciato un prestito di 90 miliardi di euro destinato a sostenere l’Ucraina. La decisione solleva domande sugli effetti di questa somma sui bilanci dei paesi membri. Il Cremlino ha invece rifiutato di avviare negoziati, nonostante i progressi militari e politici fatti dall’Ucraina. La notizia arriva in un momento di tensioni tra le parti coinvolte.

? Punti chiave? In Breve L’Europa scommette su un’Ucraina in ascesa con 90 miliardi di prestiti mentre Mosca punta tutto sul fronte militare. La Commissione europea prepara il versamento di una prima tranche da 9,1 miliardi di euro entro la fine di giugno per sostenere Kiev. Questa mossa finanziaria avviene mentre l’Unione Europea osserva segnali di una possibile inversione di tendenza sul campo di battaglia. Secondo Andrius Kubilius, il commissario alla Difesa, l’Ucraina sta iniziando a prevalere sulla Russia sia nelle zone vicino a Donetsk e Pokrovsk, sia attraverso attacchi condotti in profondità nel territorio nemico. Mentre Bruxelles ipotizza che queste dinamiche possano spingere Vladimir Putin verso il tavolo delle trattative, il Cremlino risponde con una ferma volontà di proseguire lo scontro armato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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UCRAINA-RUSSIA, SPETTRO DI ESCALATION NUCLEARE. GENERALE BONI: ARMI NUCLEARI A KIEV UN SUICIDIO

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