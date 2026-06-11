Il governo ha approvato in Consiglio dei ministri nuove norme sull’intelligenza artificiale, destinate a favorire l’uso dell’IA a servizio dell’uomo. Il premier ha dichiarato che la sinistra spinge per una patrimoniale, mentre il governo intende ridurre le tasse, con un’attenzione particolare al ceto medio. Durante un intervento a un’associazione di categoria, il primo ministro ha annunciato ulteriori tagli fiscali mirati a questa fascia di popolazione.

«L’Italia non è la repubblica delle banane». Non le manda a dire il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’assemblea di Confcommercio che si è tenuta ieri all’auditorium della Conciliazione di Roma. «Qui si rispettano le regole: come ricordava il presidente Sangalli, non c’è mercato senza regole, e senza regole non ci sono imprese sane e non c’è crescita». E per «qui» si intende in Italia, perché «l’Italia», ha detto Meloni, «malgrado le profezie di chi la dipinge come “spacciata”, sta scalando le classifiche globali del turismo e dell’export. E Confcommercio si conferma, in questo scenario, il ponte necessario per trasformare la resilienza in uno sviluppo duraturo, capace di guardare alle sfide dell’Intelligenza artificiale e della transizione ecologica senza smarrire la propria identità profonda». 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Meloni: «La sinistra vuole la patrimoniale, noi ridurre le tasse»

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