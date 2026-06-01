Un esponente di un partito di centrodestra ha dichiarato che, in caso di vittoria della sinistra alle prossime elezioni politiche, uno tra i candidati principali alla guida del governo e altri leader di partito assumerebbero ruoli di responsabilità politica, economica e fiscale. Ha accusato la coalizione avversaria di voler aumentare le tasse sugli italiani, sottolineando che il suo partito invece propone tagli fiscali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

"La sinistra ha gettato la maschera. Gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno uno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli farà il primo ministro e gli altri saranno ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sinistra ha ufficialmente annunciato più tasse per tutti: patrimoniale, aumento delle imposte sulla successione eliminando la fascia di esenzione e più tasse per le aziende produttive". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Noi, come ha spiegato il vicepremier e ministro Tajani, abbiamo la nostra ricetta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

© Iltempo.it - Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fisco, Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"Un esponente di Forza Italia ha dichiarato che la sinistra, in caso di vittoria alle prossime elezioni, avrebbe intenzione di aumentare le tasse per...

Leggi anche: La sinistra ha un programma: più tasse per tutti gli italiani

Fisco, Casasco (FI): Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamoLe parole del deputato e responsabile economico di Forza Italia a Voce Libera, prima newsletter di inside politici e interviste su Substack ... msn.com

Casasco, sciopero strumentale, sinistra pensi a veri problemi invece che a cavalcare tragediaCredo che sulla situazione a Gaza occorra meno strumentalizzazione, perché si tratta di un problema gravissimo che il mondo intero non riesce a risolvere. Gli Stati Uniti, la Francia, l’Inghilterra, ... ilgiornale.it