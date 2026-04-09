Meloni | Tasse su extraprofitti di società energetiche e banche? Fatte da noi non dalla sinistra Ecco com’è andata

Il governo ha annunciato la possibilità di intervenire sui profitti delle società energetiche e delle banche, sottolineando che le decisioni saranno prese dal proprio esecutivo e non dalla sinistra. La premier ha dichiarato che l’Italia è pronta a mettere in atto ogni misura utile a prevenire comportamenti speculativi, inclusi eventuali interventi sui profitti di queste aziende. La questione riguarda l’eventualità di tassare gli extraprofitti di settori strategici.

“L’Italia è pronta ad attivare ogni possibile misura per prevenire comportamenti speculativi, compresi, se necessari, ulteriori interventi sui profitti delle società energetiche ”. Giorgia Meloni, nell’informativa alla Camera sull’azione di governo, ribadisce la possibilità di una stretta sugli extraprofitti legati all’aumento dei prezzi di petrolio e gas sui mercati globali come da proposta di Giancarlo Giorgetti e altri quattro ministri dell’Economia di grandi Paesi Ue. Ma poi durante la replica al Senato, forse innervosita dagli interventi delle opposizioni, è passata dai progetti alle rivendicazioni: aggredire gli extraprofitti “delle banche e delle società energetiche” come chiesto per esempio dal Movimento 5 Stelle “è una cosa che abbiamo fatto noi a differenza della sinistra quando si trovava al governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Tasse su extraprofitti di società energetiche e banche? Fatte da noi, non dalla sinistra”. Ecco com’è andata Governo Meloni spalle al muro sul caro benzina, si arrende e propone una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. Ma la chiede all’UeIl paesaggio economico del governo Meloni assomiglia sempre di più a un deserto senza neanche il miraggio dell’oasi. Extraprofitti società energetiche: Italia e 4 Paesi Ue chiedono nuova tassaBRUXELLES – Cinque ministri dell’Economia Ue, tra cui Giancarlo Giorgetti, chiedono una misura per tassare gli extraprofitti delle società... Temi più discussi: Giravolta del governo Meloni: ora vuole tassare gli extraprofitti delle società energetiche; Italia e altri 4 Paesi Ue chiedono tassa su extraprofitti delle società energetiche; Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria chiedono una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. Commissione Ue: risponderemo; Tassa su extra profitti, la richiesta di cinque Paesi alla Ue: Chi guadagna dalla guerra aiuti chi ci perde | Bruxelles valuta. Governo, Meloni nel Golfo per il petrolio: l’Italia chiede tassa Ue su extraprofitti energiaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Conte-Piantedosi e il viaggio nel Golfo della premier, che ha incontrato l'emiro del Qatar ... fanpage.it Tassa UE su extraprofitti società energetiche | Italia con Germania-Austria-Spagna-Portogallo: cosa prevedeCosa prevede la tassa UE sugli extraprofitti delle aziende energetiche: tutto sulla proposta di Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria ... ilsussidiario.net PREMIETTI: sì o no Una delle domande più fatte da chi ha un cane… e la risposta non è così scontata. Con il Dott. Brambilla facciamo chiarezza I premietti possono essere utili Ma se usati male possono creare problemi (anche seri) Quando usar - facebook.com facebook