La premier ha ricordato il rispetto tra Berlinguer e Almirante, evidenziando un episodio specifico di quest’ultimo che le ha colpito. Ha sottolineato come tra i due leader oppositori ci fosse stato un atteggiamento di rispetto reciproco, anche durante periodi di forte divergenza politica. La memoria storica, secondo la premier, include anche gesti di rispetto tra figure contrapposte, evidenziando un esempio di confronto civile e dialogo tra avversari politici.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre 2026 si inserisce nel contesto di stabilità politica evidenziato dalla memoria condivisa. Fonte Eurostat? Meloni ricorda Enrico Berlinguer e il gesto di Almirante. L’11 giugno segna l’anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer, figura che Meloni ha voluto onorare tramite i social media. La premier ha espresso profondo rispetto verso l’ex segretario del PCI, definendolo uno dei protagonisti fondamentali della storia politica della italiana. Il suo messaggio ha toccato anche le corde della memoria storica, citando un episodio di grande rilevanza politica avvenuto in passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: il rispetto tra Berlinguer e Almirante nella memoria storica

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