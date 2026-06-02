Meloni sul 2 giugno | tra memoria storica e sfide del domani

Notizia in breve

Il 2 giugno viene ricordata come giornata della Repubblica, con il presidente del Consiglio che ha sottolineato l'importanza di unire memoria storica e impegno per il futuro. Ha invitato a riflettere su come azioni quotidiane possano contribuire al progresso del Paese e ha evidenziato la necessità di adottare elementi concreti per raggiungere obiettivi ambiziosi. La celebrazione ha visto anche interventi su temi di coesione e sviluppo nazionale.