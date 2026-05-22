Meloni e l’omaggio a Giorgio Almirante | Il suo ricordo vive nella destra Stoccate da sinistra

Il 22 maggio 2026, una figura politica ha ricordato Giorgio Almirante, affermando che il suo ricordo permane nel cammino della destra italiana. La dichiarazione è stata fatta in un evento pubblico, dove sono state pronunciate parole di omaggio nei confronti dell’ex leader di un partito di destra. Contestualmente, rappresentanti di forze politiche di sinistra hanno risposto con dure reazioni, criticando l’omaggio e sottolineando differenze di interpretazione storica. La vicenda ha suscitato discussioni tra i diversi schieramenti politici presenti.

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