Meloni e l’omaggio a Giorgio Almirante | Il suo ricordo vive nella destra Stoccate da sinistra
Il 22 maggio 2026, una figura politica ha ricordato Giorgio Almirante, affermando che il suo ricordo permane nel cammino della destra italiana. La dichiarazione è stata fatta in un evento pubblico, dove sono state pronunciate parole di omaggio nei confronti dell’ex leader di un partito di destra. Contestualmente, rappresentanti di forze politiche di sinistra hanno risposto con dure reazioni, criticando l’omaggio e sottolineando differenze di interpretazione storica. La vicenda ha suscitato discussioni tra i diversi schieramenti politici presenti.
Roma, 22 maggio 2026 – Il ricordo di Giorgio Almirante “continua a vivere nel percorso della destra italiana”. Nell’anniversario della scomparsa, la premier Giorgia Meloni dedica un post al fondatore del Movimento Sociale Italiano, morto nel 1988, una “figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana”. Di lui – dice Meloni – “restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto”. Deputato della prima Repubblica per 40 anni, Almirante fondò l’MSI nel dopoguerra dalle ceneri del partito fascista. Alto funzionario del regime, era arrivato a ricoprire la carica di capo di gabinetto al Ministero della Cultura Popolare nella Repubblica di Salò, voluta da Hitler e guidata da Mussolini, dopo l’8 settembre 1943. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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