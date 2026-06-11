Meloni e l’eredità di Berlusconi | la comunicazione del consenso

Notizia in breve

Il 5 aprile 2011 si è svolta una seduta parlamentare in cui si è discusso di un falso parlamentare del 2011. In quel momento, sono state coinvolte diverse figure politiche, anche se i dettagli specifici non sono stati resi pubblici. Nel corso degli anni, la comunicazione politica è cambiata, passando da modelli tradizionali a tecniche più simili a quelle degli influencer, con un approccio più diretto e immediato.