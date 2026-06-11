Meloni e l’eredità di Berlusconi | la comunicazione del consenso
Il 5 aprile 2011 si è svolta una seduta parlamentare in cui si è discusso di un falso parlamentare del 2011. In quel momento, sono state coinvolte diverse figure politiche, anche se i dettagli specifici non sono stati resi pubblici. Nel corso degli anni, la comunicazione politica è cambiata, passando da modelli tradizionali a tecniche più simili a quelle degli influencer, con un approccio più diretto e immediato.
? Domande chiave? In Breve Il 5 aprile 2011 e la nascita della delle Banane. Il 5 aprile 2011 segna una ferita indelebile per le istituzioni italiane a causa di un voto parlamentare che ha trasformato la politica in una farsa. Quel giorno i rappresentanti del centrodestra decisero di convalidare una tesi falsa riguardante la parentela di Ruby Rubacuori, conosciuta anche come Karima El-Mahroug, con il presidente egiziano. Tale stratagemma serviva esclusivamente a proteggere Silvio Berlusconi, trasformando un atto che in un contesto civile porterebbe a denunce per falso in una normale procedura politica. Questo episodio rappresenta l’atto fondativo di quella che viene definita la delle Banane, un sistema dove la verità viene sacrificata per il potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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