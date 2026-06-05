Come fa il nome di Berlusconi a generare ancora profitti editoriali?. Perché l'inchiesta su Nicole Minetti si è conclusa senza esiti concreti?. Quali meccanismi hanno permesso al Cavaliere di scardinare le istituzioni?. Come può la politica italiana evolversi oltre l'ossessione per il passato?.? In Breve Chiusura inchiesta Nicole Minetti senza esiti concreti dopo tre decenni di vicende.. Libro Berlusconi Confidential di Marco Galluzzo analizza il valore commerciale del nome.. La sinistra reagisce emotivamente al richiamo costante del nome di Arcore.. Il dibattito politico resta bloccato su dinamiche iniziate trent'anni fa..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’eredità di Berlusconi: un potere che non svanisce mai

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