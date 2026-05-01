In questo momento, Giorgia Meloni non si riconosce più nelle posizioni di iper-sovranista, né si identifica come una leader di centro. Inoltre, non si mostra disponibile a dialogare con la sinistra, come invece ha suggerito il direttore di un quotidiano. La sua strategia politica sembra aver subito un cambiamento rispetto alle posizioni più rigide del passato. La sua attuale linea appare più sfumata e meno definita rispetto alle scelte precedenti.

In questa fase Giorgia Meloni non è più iper-sovranista, non è di centro, meno che mai è aperta a sinistra come invece ha sostenuto il direttore del Foglio Claudio Cerasa, magari esprimendo un suo auspicio. Della premier si stenta a individuare il profilo. Sembra trovarsi di fronte non tanto a una crisi di consenso, che pure esiste, quanto a una più sottile e pericolosa crisi di senso. Non ha una strategia riconoscibile: vi è piuttosto una sequenza di atti, talvolta anche energici, ma privi di un principio ordinatore. Perché la premier vive alla giornata, a caccia di pacchetti di consensi al di fuori di una linea coerente: va un po’ di qua, un po’ di là.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi di senso di una Meloni in cerca del consenso perduto

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