Meloni alla Camera prima del Consiglio europeo | Linea non cambia sostegno a Kiev – La diretta

Giorgia Meloni si trova alla Camera prima del Consiglio europeo in programma il 18 e 19 giugno a Bruxelles. Durante le comunicazioni, ha affermato che la linea del governo rimane invariata e che continuerà a sostenere Kiev. La premier ha parlato di fronte ai parlamentari, senza approfondire ulteriori dettagli o modifiche sulla posizione adottata.

Giorgia Meloni è alla Camera per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo, che si terrà il 18 e 19 giugno a Bruxelles. La presidente del Consiglio riferirà innanzitutto sulle questioni di politica estera, a partire dall’Ucraina e dalla situazione in Iran alla luce dei nuovi raid americani. Dopo il suo intervento, si aprirà la discussione generale. Per le opposizione, si attende la presa di parola della segretaria del Pd Elly Schlein, del presidente del M5s Giuseppe Conte e del deputato di Avs Angelo Bonelli. “Collegata alla crisi in Iran e anche la ripresa del conflitto in Libano, una nazione alla quale l’Italia è legata da una profonda amicizia e da un impegno storico per la pace e la stabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Confronto Meloni - Conte - Schlein - Renzi prima del Consiglio europeo: analisi degli interventi

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