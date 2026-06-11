consiglio ue giorgia meloni parla alla camera prima del vertice

Prima del vertice del Consiglio dell’Unione Europea, il presidente del Consiglio italiano ha rivolto un discorso alla Camera. La discussione si è concentrata sugli impegni e le priorità dell’Italia in vista dell’incontro, senza dettagli su eventuali contenuti specifici o posizioni espresse. La comunicazione si è svolta prima della partecipazione ufficiale al vertice, con un intervento rivolto ai membri della Camera. Non sono stati resi noti ulteriori passaggi del discorso o reazioni immediatamente successive.

“Il prossimo Consiglio Europeo si riunirà ancora una volta in una fase di trasformazioni profonde, di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina, che proprio oggi supera per durata la Prima guerra mondiale, alla crisi in Medio Oriente, dalle tensioni che impattano sull’economia globale, alle esigenze di rafforzamento della sicurezza e della difesa comune, dalle iniziative necessarie a garantire competitività al nostro al nostro sistema produttivo, fino alle nuove emergenze sanitarie internazionali, l’Unione Europea è chiamata a dimostrare capacità di iniziativa, unità, visione strategica”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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GIORGIA MELONI REPLICA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 19 E 20 MARZO

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