Giorgia Meloni parla alla Camera prima del Consiglio Ue | Diretta Video

Da ilfattoquotidiano.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giorgia Meloni ha tenuto un intervento alla Camera prima della riunione del Consiglio dell’Unione Europea. La premier ha parlato in diretta video, senza fornire dettagli sui contenuti discussi. L’intervento si è svolto prima dell’inizio dei lavori europei, senza ulteriori comunicazioni pubbliche o dichiarazioni successive. La presenza di Meloni era prevista come momento di apertura prima delle riunioni ufficiali del Consiglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sollievo o scisma? Le reazioni all’uscita di Pina Picierno dal Pd mostrano quant’è debole la sinistra La riforma dei medici di base naufraga: stop anche da pezzi della maggioranza. Ira di Bertolaso Usa riprendono i raid in Iran: scontri navali nello Stretto di Hormuz, colpito impianto petrolchimico. Pentagono: “La nostra è diplomazia coercitiva” New York Times: "Colpiti impianti idrici". La rappresaglia del Regime: attacchi contro 18 obiettivi militari statunitensi. Pasdaran avvertono Trump: "La regione diventerà il vostro inferno" Sul conflitto la Lega detta condizioni a FdI e Fi. E il Pd scavalca la destra Città del Messico, 10 giu. (Adnkronos) - "Vorrei dire che, per quanto riguarda l'Iran, sono molto contento, perché sono andato a vedere la nazionale iraniana in Turchia a marzo di quest'anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

giorgia meloni parla alla camera prima del consiglio ue diretta video
© Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni parla alla Camera prima del Consiglio Ue | Diretta Video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Video Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Notizie e thread social correlati

Giorgia Meloni alla Camera parla del padre morto dopo le accuse dell'opposizione per la foto col pentito AmicoGiorgia Meloni ha parlato alla Camera facendo riferimento a suo padre, deceduto, condannato a nove anni di carcere per narcotraffico.

Global Sumud Flotilla, Israele abborda 21 imbarcazioni in acque internazionali. Il caso arriva alla Camera. Schlein: “Ue e Meloni condannino” | La direttaIn acque internazionali, le forze israeliane hanno intercettato e abbordato 21 imbarcazioni appartenenti alla flotta chiamata Global Sumud Flotilla.

Temi più discussi: Giorgia Meloni parla alla Camera prima del Consiglio Ue | Diretta Video; Assemblea di Confcommercio, l'intervento del Presidente Meloni; Meloni fuori dal summit di Londra, ora spera in Merz. Il nodo risoluzione in vista del Consiglio Ue; Montenegro, Giorgia Meloni assente al vertice Ue-Balcani Occidentali.

giorgia meloni giorgia meloni parla allaGiorgia Meloni parla alla Camera prima del Consiglio Ue | Diretta VideoCittà del Messico, 10 giu. (Adnkronos) - Vorrei dire che, per quanto riguarda l'Iran, sono molto contento, perché sono andato a vedere la nazionale iraniana in Turchia a marzo di quest'anno. Dicevano ... ilfattoquotidiano.it

giorgia meloni giorgia meloni parla allaMeloni a Confcommercio: No alla patrimoniale e meno tasse al ceto medioLa presidente parla alle imprese del terziario: L'IA ha un potenziale straordinario, ma servono regole. Mentre sui carburanti promette difenderemo autotrasporto e cittadini ... ilfoglio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web