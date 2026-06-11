Giorgia Meloni parla alla Camera prima del Consiglio Ue | Diretta Video
Giorgia Meloni ha tenuto un intervento alla Camera prima della riunione del Consiglio dell’Unione Europea. La premier ha parlato in diretta video, senza fornire dettagli sui contenuti discussi. L’intervento si è svolto prima dell’inizio dei lavori europei, senza ulteriori comunicazioni pubbliche o dichiarazioni successive. La presenza di Meloni era prevista come momento di apertura prima delle riunioni ufficiali del Consiglio.
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