medioevo a bevagna il mercato delle gaite

Nel centro storico di Bevagna si svolge il Mercato delle Gaite, evento che ricrea l’atmosfera medievale. Durante la manifestazione, sono aperti botteghe, si svolgono dimostrazioni di arti e mestieri antichi e si tengono rievocazioni storiche. Le strade si popolano di figuranti in costumi d’epoca, e vengono organizzate gare e spettacoli medievali. La manifestazione si svolge in più giorni e coinvolge residenti e visitatori.

Bevagna si immerge nel Medioevo con tutto il fascino e la magia senza tempo del Mercato delle Gaite. Da mercoledì 17 fino a domenica 28 giugno la manifestazione, una delle più preziose e amate dell’Umbria, torna infatti per la 37esima edizione, presentata ieri a Perugia, a Palazzo Cesaroni (foto sopra). "Un’edizione che segna una grande ripresa una fase di stanca e di difficoltà" ha esordito la sindaca Annarita Falsacappa ricordando l’importanza delle Gaite per Bevagna: "Hanno contribuito a cambiare il volto, trasformandola in una città turistica, con una crescita economica e culturale. In pochi giorni richiama decine di migliaia di persone". Per il consigliere regionale Cristian Betti "il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Medieval House in Bevagna, Umbria Gem

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