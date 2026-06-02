Bevagna si tuffa nel Mercato delle Gaite

Notizia in breve

Quattrocento persone si sono radunate in piazza Silvestri per assistere allo spettacolo del Banchetto medievale, che ha segnato l’apertura ufficiale del Mercato delle Gaite del 2026 a Bevagna. L’evento ha coinvolto il pubblico con una rappresentazione storica, in un contesto che richiama le tradizioni medievali della città. La manifestazione continuerà con altre iniziative previste nel corso della manifestazione.