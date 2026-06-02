Bevagna si tuffa nel Mercato delle Gaite
Quattrocento persone si sono radunate in piazza Silvestri per assistere allo spettacolo del Banchetto medievale, che ha segnato l’apertura ufficiale del Mercato delle Gaite del 2026 a Bevagna. L’evento ha coinvolto il pubblico con una rappresentazione storica, in un contesto che richiama le tradizioni medievali della città. La manifestazione continuerà con altre iniziative previste nel corso della manifestazione.
Quattrocento persone in piazza Silvestri hanno fatto da cornice allo spettacolo del Banchetto medievale, che di fatto apre il Mercato delle Gaite del 2026. Un grande successo, dunque, ottenuto sfidando il maltempo con la pioggia che si era abbattuta su Bevagna fino a qualche minuto prima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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