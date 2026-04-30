Bevagna, borgo umbro, si presenta con vicoli di pietra rosa e taverne che diffondono profumi di spezie antiche. Durante l’anno, si organizzano rievocazioni medievali che attirano visitatori da diverse regioni. Le strade conservano edifici storici e tradizioni antiche, mentre eventi specifici ricostruiscono scene di vita dell’epoca. La cittadina si anima con iniziative che ripropongono aspetti del passato medievale.

Tra vicoli di pietra rosa e taverne che profumano di spezie antiche, un piccolo borgo dell’Umbria custodisce la più autentica rievocazione medievale d’Italia. Un viaggio nel tempo che non si dimentica. Sono le otto di sera e Piazza Francesco Silvestri è avvolta da una luce irreale. Le torce ardono ai lati della fontana medievale, i musici suonano liuto e tamburi, e gli abitanti di Bevagna — vestiti esattamente come i loro antenati del Trecento — attraversano la piazza con la naturalezza di chi non recita una parte, ma abita davvero un altro secolo. Non è un set cinematografico. Non è un parco tematico. È il Mercato delle Gaite, e chi lo vive capisce immediatamente che qui qualcosa di straordinario accade davvero.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Bevagna il borgo umbro dove il Medioevo torna davvero a vivere

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