Il Real Madrid, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe interessato a McTominay e avrebbe notato un dettaglio nel suo contratto attuale che potrebbe influenzare le trattative. Nel frattempo, il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto del centrocampista, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. La situazione resta in evoluzione, con il club spagnolo che monitora la situazione e il giocatore che potrebbe cambiare maglia in futuro.

Scott McTominay rimane al centro di mire europee importanti, ma il Napoli non ha ancora blindato il suo centrocampista con il rinnovo contrattuale. Secondo Repubblica, un’eventuale grande prestazione al Mondiale rischia di moltiplicare gli interessi dei top club. McTominay senza rinnovo: il Napoli rischia di perderlo. Il centrocampista scozzese ha segnato 14 gol in questa stagione e rappresenta la stella indiscussa della squadra partenopea. Tuttavia, come rivela Repubblica, diverse big europee hanno già effettuato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del giocatore. Il Real Madrid di José Mourinho è in prima linea, seguito dal Paris Saint-Germain che potrebbe tornare a bussare in casa azzurra dopo l’affare Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay, spunta il Real Madrid di Mourinho: un dettaglio del contratto fa tremare

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