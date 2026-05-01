Mourinho svela | Nessuno del Real Madrid ha parlato con me! Mi resta un anno di contratto con il Benfica

José Mourinho ha dichiarato di non aver avuto contatti con il Real Madrid riguardo a un possibile incarico. Ha anche confermato di avere ancora un anno di contratto con il Benfica. Le sue parole sono arrivate in risposta alle speculazioni che lo collegavano alla squadra spagnola, senza menzionare ulteriori dettagli o trattative in corso. La sua posizione rimane chiara e senza cambiamenti ufficiali al momento.

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«Mourinho de regresso ao Real Madrid Tem mais um ano de contrato»

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