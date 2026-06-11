Maxi frode sul Superbonus 110% | sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti fiscali per un valore di 560 milioni di euro nell'ambito di un’indagine sul Superbonus 110%. L'operazione è stata avviata su disposizione della Procura di Siracusa e riguarda una maxi frode legata a pratiche irregolari nel settore edilizio. Le autorità hanno individuato un vasto giro di crediti fiscali falsificati e ottenuti illegalmente. Sono in corso ulteriori verifiche e accertamenti sulle modalità di accesso e utilizzo di questi crediti.