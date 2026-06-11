Maxi frode sul Superbonus 110% | sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro
La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti fiscali per un valore di 560 milioni di euro nell'ambito di un’indagine sul Superbonus 110%. L'operazione è stata avviata su disposizione della Procura di Siracusa e riguarda una maxi frode legata a pratiche irregolari nel settore edilizio. Le autorità hanno individuato un vasto giro di crediti fiscali falsificati e ottenuti illegalmente. Sono in corso ulteriori verifiche e accertamenti sulle modalità di accesso e utilizzo di questi crediti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Siracusa. Una presunta frode legata al Superbonus 110% da oltre 560 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha eseguito un maxi sequestro di crediti fiscali ritenuti inesistenti. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell’ambito di un’indagine che coinvolge diverse regioni italiane. Al centro dell’inchiesta ci sono 12 persone indagate con accuse che comprendono associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Un sistema fraudolento con ramificazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Truffa Superbonus, sequestrati oltre 10 milioni di euro
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