Nella giornata del 22 aprile 2026, a Fermo sono state disposte misure cautelari patrimoniali e sequestrati circa 300.000 euro di crediti fiscali relativi a un'indagine sulla truffa del superbonus. Tre persone risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta, che coinvolge presunte irregolarità legate alla gestione dei crediti fiscali e alle operazioni finanziarie connesse. Le autorità continuano le verifiche per fare luce sulla vicenda.

Fermo, 22 aprile 2026 – Tre persone indagate, una misura cautelare patrimoniale e circa 300.000 euro di crediti fiscali sequestrati. Era stato questo il bilancio di un’indagine della Guardia di Finanza di Fermo sulle truffe dei superbonus. A conclusione delle indagini tre persone, il titolare dell’impresa edile, un amministratore di condominio e un ingegnere, sono state rinviate a giudizio. Il decreto di sequestro preventivo. Tutto era iniziato quando, su delega della Procura della Repubblica, i militari delle Fiamme Gialle avevano dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ed impeditivo emesso dal gip di Fermo. Il provvedimento, eseguito dagli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria, aveva disposto il sequestro preventivo di 167.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa del superbonus, sequestrati 300mila euro di crediti fiscali: a processo

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