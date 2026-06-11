Matteo Salvini al Viminale subito | l’idea della Lega per fermare Vannacci

La Lega ha proposto di portare Matteo Salvini al Viminale prima delle elezioni per contrastare Roberto Vannacci e rafforzare la propria presenza politica. L’obiettivo è intervenire prima del voto, in cui Salvini rischia di perdere consenso. La proposta mira a rafforzare la posizione del partito in vista delle imminenti consultazioni elettorali.

Matteo Salvini al Viminale prima delle elezioni. Per arginare Roberto Vannacci e rilanciare la Lega. In attesa del voto in cui il Capitano si gioca tutto. E in cambio della legge elettorale che vuole Giorgia Meloni. Il Consiglio federale della Lega chiede che il leader torni al ministero dell’Interno. Subito, possibilmente. Anche se Sergio Mattarella potrebbe avere qualcosa da ridire. «Sarebbe utile anche a Meloni per disinnescare il generale perché Salvini in quel ruolo contrasterebbe la narrazione di Vannacci», è il ragionamento del Carroccio di cui parla oggi il Corriere della Sera. Matteo Salvini al Viminale. Il consiglio è durato tre ore. «Un utile sfogatoio», dicono i rumors. Perché il segretario ormai da tempo è sotto processo. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roberto Vannacci provoca Matteo Salvini e la Lega dopo l'addio: "Mi ha usato e deve ringraziarmi"Roberto Vannacci ha dichiarato di non chiedere scusa né ringraziare Matteo Salvini dopo aver lasciato la Lega.

Il piano per fermare Vannacci: perché Salvini vorrebbe il voto subito e cosa sta facendo MeloniIn Italia, attualmente non si registra alcuna crisi di governo, e fonti ufficiali confermano che l'esecutivo proseguirà il suo percorso fino alla...

Temi più discussi: Salvini nell'angolo. Il gotha leghista vuole il Viminale subito e il terzo mandato (di A. Raimo); Lega, malumori sul governo: Ora cambio di passo e Salvini va da Meloni; Matteo Salvini al Viminale subito: l’idea della Lega per fermare Vannacci; Lega, Salvini prepara la nuova squadra. I suoi: Torna al Viminale.

Il ponte che non vuole controllori Ieri all’alba i carabinieri del Ros hanno perquisito case e uffici. Tre indagati per corruzione sul ponte dello Stretto, l’opera della vita di Matteo Salvini. Tra loro, secondo la procura di Roma, l’uomo che avrebbe promesso poltron x.com

Lega, Salvini prepara la nuova squadra. I suoi: Torna al ViminaleAGI - Mancano 52 settimane al voto, serve costruire una squadra forte in vista delle elezioni, un team che possa avere il sostegno di tutti e sfruttare ogni potenzialità, partendo dalle battaglie stor ... msn.com

Salvini nell'angolo. Il gotha leghista vuole il Viminale subito e il terzo mandatoAl consiglio federale escono fuori i timori di una Lega in declino, stretta fra Vannacci e Meloni. Con il fronte del Nord che critica la nuova legge ... huffingtonpost.it