La trattativa per la cessione della società di calcio è ancora in corso, con un imprenditore genovese coinvolto nelle discussioni. Non si è ancora arrivati a un accordo definitivo, ma le negoziazioni continuano. La società rimane in attesa di sviluppi sulla possibile vendita.

Non è ancora tramontata del tutto la trattativa con l’imprenditore genovese per la cessione dell’ U.S. Massese 1919. Nonostante le frizioni degli ultimi giorni le due parti hanno ripreso i contatti e, nonostante ieri sia scaduto il termine temporale dato dal presidente Gerini per la firma dell’accordo preliminare, sembra possano esserci margini per continuare il dialogo anche se le problematiche sembrano legate non solo alla trattativa in sé ma anche alla situazione delle strutture sportive che preoccupa il nuovo acquirente. In un momento particolarmente cruciale per la storia del club bianconero la Curva Alessandro Balloni, a distanza di 20 giorni dal precedente comunicato, ha sentito l’esigenza di esprimere di nuovo il proprio punto di vista ribadendo il monito affinché Gerini ceda al più presto la società e che l’ amministrazione comunale tuteli gli interessi della Massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese Riparte la trattativa per la cessione della società

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massese verso la cessione. La trattativa entra nel vivo

Calcio serie C, riparte la trattativa per la cessione del GrifoDurante il Memorial Luciano Gaucci, Hernan Borras ha dichiarato che non ci saranno novità nella trattativa per la cessione del club di serie C nei...