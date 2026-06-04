Calcio serie C riparte la trattativa per la cessione del Grifo

Durante il Memorial Luciano Gaucci, Hernan Borras ha dichiarato che non ci saranno novità nella trattativa per la cessione del club di serie C nei prossimi dieci giorni. Borras era presente all’evento e ha parlato con determinazione, confermando l’assenza di aggiornamenti imminenti sulla vendita. La trattativa resta in corso, ma senza sviluppi nel breve periodo.

“Non ci saranno novità nei prossimi dieci giorni". A sostenerlo, con la sua consueta determinazione, è Hernan Borras a margine del Memorial Luciano Gaucci, che lo ha visto tra i presenti.Ma sottotraccia, le novità ci sono. E non certo di poco conto. Si era registrata una fase di stallo nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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