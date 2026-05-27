La trattativa per la cessione della Us Massese 1919 sta diventando più concreta. L’attuale proprietario ha avviato colloqui con un’impresa ligure specializzata nel settore delle bonifiche, appartenente a un imprenditore di Genova. Le parti stanno definendo i dettagli dell’accordo, che dovrebbe portare alla cessione del club. Non sono stati forniti tempi precisi per la conclusione dell’operazione.

Sta entrando nel vivo la trattativa per la cessione della Us Massese 1919 portata avanti dall’attuale proprietario Antonio Gerini con un’impresa ligure che opera nel settore delle bonifiche e che fa capo ad un imprenditore di Genova. Un’impresa che partecipa a bandi nazionali e che è già introdotta anche nel territorio toscano. E’ un gruppo che Gerini conosce perché lavora anche nel suo ambito, quello navale, e col quale ha già avuto modo di intrattenere diversi contatti. La realtà interessata alla Massese ha preso tutte le informazioni del caso su bilancio, costi di gestione e quant’altro si riferisca alla società bianconera e sembra essere bendisposta per chiudere l’acquisizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese verso la cessione. La trattativa entra nel vivo

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