Sanremo rivoluzione rifiuti | partono i lavori notturni per le ecoisole

A Sanremo sono iniziati i lavori notturni per installare le ecoisole informatizzate, segnando l’avvio della quarta fase di questa operazione. Questi interventi fanno parte di un progetto volto a migliorare la gestione dei rifiuti in città. La messa in funzione delle ecoisole è prevista per il 20 aprile. Le operazioni si svolgono durante le ore notturne per ridurre i disagi alla circolazione e ai cittadini.

A Sanremo, la trasformazione tecnologica della gestione rifiuti entra nel vivo con l’avvio della quarta fase di installazione delle ecoisole informatizzate, prevista per il 20 aprile. Il piano operativo prevede lo spostamento dei mezzi d’opera da Coldirodi verso la zona della Foce, proseguendo per il quartiere di San Martino e concludendosi nella frazione di Poggio. Per limitare i disagi alla mobilità urbana, i lavori si svolgeranno durante le ore notturne. Logistica notturna e gestione degli spazi stradali. Il cronoprogramma dell’intervento prevede che i divieti di sosta e le operazioni di rimozione forzata inizino già da venerdì 17 aprile, con una rimozione progressiva man mano che i cantieri avanzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, rivoluzione rifiuti: partono i lavori notturni per le ecoisole Notizie correlate Ecoisole interrate, così i cassonetti rifiuti spariscono dalla stradaUn’innovazione che avvicina Bergamo alle maggiori capitali europee, dove è già in uso, e che permetterà alle attività commerciali di conferire i... Centro rifiuti di via XXIV Maggio chiuso, partono i lavori di manutenzioneIl prossimo 2 febbraio avranno inizio i lavori di manutenzione straordinari della pavimentazione nel Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio a Piacenza.