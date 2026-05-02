Sipicciano partono i lavori | bonifica per 20mila ton di rifiuti tossici

A Sipicciano sono iniziati i lavori di bonifica di un'area contaminata con circa 20.000 tonnellate di rifiuti tossici, tra cui fanghi industriali depositati sui terreni agricoli. Sono state avviate indagini per verificare come siano finiti quei materiali e chi possa aver approfittato della prescrizione per evitare responsabilità penali. La questione riguarda il deposito illecito di sostanze pericolose e le eventuali implicazioni legali per i soggetti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come sono finiti i fanghi industriali nei campi di grano?. Chi ha approfittato della prescrizione per evitare le responsabilità penali?. Perché una ditta di decontaminazione ha inviato rifiuti tossici in cava?. Quali rischi reali corrono le colture vicino al fiume Tevere?.? In Breve Intervento da 13 milioni di euro finanziato tramite fondi PNRR.. Termine ultimo per la conclusione dei lavori fissato al 30 giugno 2026.. Processo per i sei imputati conclusosi per prescrizione il 4 febbraio 2015.. Contaminazione riguarda circa 100 ettari tra Pascolaro, Casettone e Bivio del Pellegrino.. I lavori di bonifica presso il sito agricolo di Pascolaro a Sipicciano, nel comune di Graffignano, sono ufficialmente iniziati lo scorso 30 aprile dopo circa vent’anni di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sipicciano, partono i lavori: bonifica per 20mila ton di rifiuti tossici Notizie correlate Pascolaro, partita la bonifica: "Rifiuti tossici su camion da 30 tonnellate verso una zona impermeabilizzata" | FOTOGraffignano, i lavori al Pascolaro partono per davvero e chiudono una ferita aperta da decenni. Sanremo, rivoluzione rifiuti: partono i lavori notturni per le ecoisoleA Sanremo, la trasformazione tecnologica della gestione rifiuti entra nel vivo con l’avvio della quarta fase di installazione delle ecoisole... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pascolaro, partita la bonifica: Rifiuti tossici su camion da 30 tonnellate verso una zona impermeabilizzata | FOTO; Graffignano, al via la bonifica di 20.000 tonnellate di rifiuti tossici; Bonifica del Pascolaro, il Comitato Terra Chiara: Nessuna chiarezza, serve un incontro; Partono i lavori di bonifica al sito Pascolaro. Sostieni la Pro Loco di Sipicciano con il tuo 5x1000 In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile destinare la quota del 5x1000 dell’IRPEF a sostegno delle attività di promozione sociale e territoriale svolte dalla nostra Associazione. Si tratta di una scelta - facebook.com facebook