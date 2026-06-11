Marx e Spinoza? Studiamo anche il Sud | Alvaro e Saverio Strati il muratore calabrese diventato scrittore che disse ci si difende dalle ingiustizie anche imparando a leggere e scrivere INTERVISTA a Domenico Stranieri

Il sindaco ha riferito di aver ascoltato casualmente una videochiamata tra quattro studenti liceali del quarto anno. Tra loro, uno ha citato Alvaro e Saverio Strati, il muratore calabrese divenuto scrittore, affermando che “ci si difende dalle ingiustizie anche imparando a leggere e scrivere”. Questa conversazione si è svolta recentemente e il sindaco ha condiviso il ricordo senza volerlo.

“ L’altro giorno – racconta il sindaco – ho ascoltato, senza volerlo, una videochiamata tra quattro giovani studenti che frequentano il quarto anno di liceo”. Domenico Stranieri, 49 anni, da due mandati è primo cittadino di Sant’Agata del Bianco, un piccolo comune situato sulla collina aspromontana della Locride, in provincia di Reggio Calabria, che si staglia tra querce e ulivi secolari, tra calanchi disperati e vigneti che promettono, davanti a un mare Ionio sempre blu che abbandona le sue onde sulla battigia delle spiagge della vicina Bianco, cittadina di pescatori e di produttori dell’omonimo passito “Greco” e del bergamotto, l’oro verde della zona che tuttavia in oro non si trasforma mai, non come ad altre latitudini hanno saputo fare con l’aceto, trasformandolo prima in balsamico, poi in tradizionale e infine in prodotto protetto e miliardario. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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