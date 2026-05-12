Filosofia nei licei oltre sessanta professori universitari anche Cacciari bocciano l’esclusione di Spinoza e Marx e lanciano petizione | Sconcertante

Oltre sessanta docenti universitari, tra cui anche figure note come Cacciari, hanno firmato un’appello in cui criticano le recenti indicazioni nazionali per l’insegnamento della filosofia nei licei. Nel documento, vengono contestate le scelte di escludere autori come Spinoza e Marx dal programma scolastico, definendo questa decisione come “sconcertante”. La petizione critica le linee guida ritenute limitative e poco rappresentative dell’intera storia filosofica.

Oltre sessanta docenti universitari hanno firmato un appello che critica duramente le indicazioni nazionali per l’insegnamento della filosofia nelle scuole superiori. Tra le contestazioni, l’esclusione di autori come Spinoza, Leibniz e Marx. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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