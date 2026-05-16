In un’intervista, l’attore riflette sul suo percorso artistico che va dall’amicizia con un noto attore, scomparso nel 1997, fino alle esperienze tra cinema e teatro. Racconta il passaggio dal teatro di provincia alle collaborazioni con registi di rilievo nel panorama italiano, descrivendo le tappe principali della sua carriera. L’attore parla anche di come abbia affrontato le difficoltà legate al suo percorso professionale e personale, senza entrare in dettagli o analisi più profonde.

Ci sono attori che occupano il centro della scena e altri che, silenziosamente, finiscono per abitare la memoria emotiva di un Paese. Pino Calabrese appartiene a questa seconda categoria. Da oltre cinquant’anni attraversa il teatro, il cinema e la televisione italiana (lo abbiamo visto di recente in Sicilia Express e Roberta Valente) con una presenza discreta ma costante, costruendo un percorso fatto più di resistenza che di clamore, più di profondità che di esposizione. La sua è la storia di un uomo che non nasce con il sogno di fare l’attore, ma che scopre quasi accidentalmente, da adolescente, il potere misterioso del teatro: vedere il pubblico commuoversi, sentire che una storia immaginaria può produrre emozioni reali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pino Calabrese, l’intervista all’attore: “Ognuno convive con ciò che non è diventato”

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