La Juventus sta trattando per il ritorno di Kessié, con un interesse anche per Dibu Martinez e Sorloth. Sono aperti tre tavoli di negoziazione riguardanti questi giocatori.

Calciomercato Juventus: il punto della situazione riguardante Kessié, Dibu Martinez e Sorloth. Ecco cosa sta succedendo. Il calciomercato della Juventus si accende su molteplici fronti. La dirigenza bianconera è alacremente al lavoro per regalare una rosa altamente competitiva in vista della prossima stagione sportiva. Tra suggestioni a centrocampo, grandi manovre tra i pali e un attaccante sempre più vicino, la Vecchia Signora si prepara a recitare un ruolo da assoluta protagonista in questa sessione estiva secondo Gianluca Di Marzio. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Centrocampo: la tentazione Franck Kessié a zero. Prende quota un clamoroso ritorno di fiamma per Franck Kessié. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma per Kessié, assalto a Dibu Martinez e asse caldo per Sorloth. I tre tavoli aperti

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