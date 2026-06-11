Si è concluso l’ultimo incontro del ciclo di seminari ’Maramad Voci della provincia’, organizzato dalla Fondazione Luciano Bianciardi. L’evento si è concentrato sulla storia culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, analizzando i contributi di alcuni protagonisti locali. La serie di incontri ha coinvolto vari relatori, tra cui Busatti e Stammati, per approfondire aspetti della vita culturale e sociale della provincia in quel periodo.

Ottavo e ultimo incontro del ciclo di seminari ’Maramad Voci della provincia’ organizzati dalla Fondazione Luciano Bianciardi ededicato alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti. Il ciclo si conclude domani alle 17.30 con un incontro dedicato a Aldo Busatti (1921-2008) e Giuseppe Stammati (1916-1985). La scelta di accostare queste figure nasce non soltanto dal rapporto personale che li legò per molti anni, ma anche da un percorso intellettuale e professionale comune, sviluppatosi tra il mondo della scuola e quello della ricerca. Insegnanti e dirigenti scolastici, Busatti e Stammati affiancarono al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Maramad, voci dalla provincia’. Si chiude con Busatti e Stammati

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